Новости версия для печати В Орловской области дополнили список категорий граждан, имеющих право на социальную поддержку Изменения утвердил Областной Совет - добавились дети, ставшие в период обучения сиротами.



Оставшись без попечения родителей, они смогут завершить образование за счет бюджетных средств.

Также законом вносятся изменения, обеспечивающие таким детям предоставления путёвок в санаторно-курортные организации в первоочередном порядке и обеспечение бесплатной медицинской помощи в государственных и муниципальных организациях здравоохранения.





Мария Семак

11 июля 2017 года







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