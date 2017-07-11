В Орловской области дополнили список категорий граждан, имеющих право на социальную поддержку

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вторник
11.07.2017
13:35:53
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В Орловской области дополнили список категорий граждан, имеющих право на социальную поддержкуИзменения утвердил Областной Совет - добавились дети, ставшие в период обучения сиротами.
Оставшись без попечения родителей, они смогут завершить образование за счет бюджетных средств.
Также законом вносятся изменения, обеспечивающие таким детям предоставления путёвок в санаторно-курортные организации в первоочередном порядке и обеспечение бесплатной медицинской помощи в государственных и муниципальных организациях здравоохранения.
Мария Семак
11 июля 2017 года
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