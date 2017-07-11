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вторник
11.07.2017
4:59:34
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- По каждому обращению к президенту – детальный разбор проблемы. О том, что и как надо сделать говорили на сегодняшнем расширенном заседании регионального Правительства.
- Это не просто образование. В новой православной гимназии состоялась первая встреча.
- Последние «весенние призывники» отправились к месту службы. Более тысячи молодых ребят из Орловской области в весенний призыв пополнили вооруженные силы.
- В орловские дворы вошла тяжелая техника. В Орле стартовала программа ремонта дворовых территорий.
- «За околицей» берегут традиции. На народных гуляниях в Мценском районе каждый мог найти для себя что-то интересное.
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