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Коротко о главном

- По каждому обращению к президенту – детальный разбор проблемы. О том, что и как надо сделать говорили на сегодняшнем расширенном заседании регионального Правительства.

- Это не просто образование. В новой православной гимназии состоялась первая встреча.

- Последние «весенние призывники» отправились к месту службы. Более тысячи молодых ребят из Орловской области в весенний призыв пополнили вооруженные силы.

- В орловские дворы вошла тяжелая техника. В Орле стартовала программа ремонта дворовых территорий.

- «За околицей» берегут традиции. На народных гуляниях в Мценском районе каждый мог найти для себя что-то интересное.