Новости версия для печати На расширенном заседании руководства Орловской области обсудили поручения президента страны В Орловской области - новый главный федеральный инспектор. Леонид Соломатин занимал аналогичный пост в Брянской области. Он, кстати, будет отвечать за качество и уровень исполнения не только законодательства, но и поручений президента. Ряд поручений глава государства дал орловскому губернатору во время недавней встречи в Ново-Огарево.



Весомых поводов для того, чтобы собрать расширенное заседание руководства области было два. У нашего региона новый главный федеральный инспектор. Его представил заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко. Теперь Орловскую область будет курировать Леонид Соломатин. Это плановая ротация кадров, ранее он отвечал за Брянский регион.

Леонид Соломатин, главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО: «Нам многое предстоит сделать, ведь перед Орловской областью сегодня стоят большие и сложные задачи. Важное место среди них занимают вопросы, поднятые в ходе недавней рабочей встречи Вадима Владимировича с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным». Под особой активностью подразумеваются последние наказы президента страны, которые появились после горячей линии. Подавляющая часть вопросов поступила от жителей областного центра.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Президент передал мне эти вопросы. Эти вопросы уже в пятницу были мною расписаны всем заместителям». Александр Бударин, первый заместитель губернатора Орловской области: «Основной вопрос – это переселение из аварийного жилищного фонда - 30% обращений. Развитие производства и создание рабочих мест - 20%. По 15% - обеспечение лекарственными средствами льготной категории граждан и индексация размера пенсии». Были также вопросы о повышении коммунальных платежей, в частности взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах, экология и обеспечения правопорядка.



Руководителям ведомств, чьей компетенции непосредственно они касались, были даны задания разобраться и озвучить первые решения. Переселение из аварийного жилья. Часть проблемных ситуаций будет решена за счет программы развития застроенных территорий, другая - за счет региональной программы переселения, которая будет принята в следующем году. Самый крупны полигон утилизации отходов тоже скоро перестанет существовать.

Анатолий Мишанов, первый зампред правительства Орловской области: «Вывод из эксплуатации и рекультивация полигона будут осуществлены только после начала работы нового объекта. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – конец 2017 года». Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «В обращении, которое было озвучено президенту, по этому полигону есть такие фразы: «Из этого полигона вытекает жидкость с концентрацией вредных макроэлементов и тяжелых металлов, которые, в конечном счете, попадают в реку Оку. Я попросил бы дополнительно проверить этот объект, посмотреть системы фильтрации». Еще одна больная тема: завод «Дормаш».

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Задолженность растет из месяца в месяц, сегодня эта задолженность уже больше 82 миллионов рублей, и мы этот вопрос никак не можем сдвинуть с мертвой точки. Этим придет заниматься, потому что это головная боль региона». Игорь Козин, зампред правительства Орловской области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости: «Состоится совещание правительства Орловской области под руководством руководителя департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России по этому вопросу с приглашением руководства «Челябинвестбанка» и данного предприятия. Это будет 20 июля. И соответственно будет принято решение и доложено министру о той работе, которая будет проведена по данному заводу». Школьные учебники. Этот вопрос президент страны лично озвучил. На самом деле эта проблема так остро уже не стоит. В регионе ей занимаются уже на протяжении последних трех лет. Тема будет снята полностью с повестки до 1 сентября этого года.

Андрей Усиков, и. о. заместителя председателя правительства Орловской области по социальной политике: «Необходимо еще 60 миллионов рублей. Данный вопрос с департаментом образования уже решен, и в ближайшее время, к 1 сентября все учащиеся школ Орловской области будут обеспечены бесплатными учебниками». Что касается обеспечения лекарствами льготников, вопрос - на контроле и решение будет найдено в ближайшее время. С 12 по 14 июля у нас будет работать комиссия контрольного управления администрации президента, чтобы разобраться в причинах сложившейся ситуации.



На этой неделе глава региона встретится со всеми, кто выходил на прямую линию президента и побеседует с каждым лично, чтобы до конца выяснить ситуацию и оказать помощь в кратчайшие сроки. И в завершении вопрос не по повестке - словенские программы. О них глава региона тоже говорил с президентом. Предложения нашли полное понимание и поддержку.





Оксана Гранн

11 июля 2017 года







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