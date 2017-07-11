Новости версия для печати Роспотребнадзор предупреждает: бешенство – очень опасное заболевание Летом - во время каникул и отпусков - и дети, и взрослые больше времени проводят на свежем воздухе и имеют больше возможностей контактировать с животными, зараженными бешенством.



Роспотребнадзора предупреждает, что это очень опасное заболевание, и если вовремя не принять меры может закончиться летальным исходом.

Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области: «При любом повреждении кожных покровов – укус, оцарапывание, ослюнение, особенно незнакомым животным, необходимо обращаться за медицинской помощью, приводить ребенка в травмпункт, чтобы ему оказали антирабическую помощь». Лечение это очень длительное, поэтому медики советуют по возможности понаблюдать за укусившим животным в течение 10 дней, и если оно будет чувствовать себя хорошо, прекратить прием препаратов. Если же нет, лечение нужно продолжать.

Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области: «При проведении антирабической вакцинации, которая проводится длительно – в течение полугода, необходимо помнить о том, что запрещен прием любых алкогольных напитков, запрещена работа и времяпрепровождение на солнце, потому что это сможет снизить иммунный ответ на вакцину и снизить лечебный эффект от вакцинации». Заразиться можно и от домашнего питомца. Чтобы этого не произошло, необходимо прививать его от бешенства один раз в год.





Елена Литинская

11 июля 2017 года







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