Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
11.07.2017
13:35:51
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Звездный голос над аллеями Спасского

В родовом имении Тургенева выступила Любовь Казарновская. Оперная дива представила сольную программу «О, моя бессмертная лира» - это слова из оперы «Сафо», которую Шарль Гуно написал специально для Полины Виардо. Звучали романсы, которые когда-то исполняла возлюбленная писателя, арии из опер о любви и современные лирические песни.

Этот голос собирал аншлаги в Метрополитен-Опера Нью-Йорка и полный зал миланской «Ла Скала». И вот теперь сопрано Любови Казарновской звучит с маленькой сцены дома Тургенева. Чтобы услышать и увидеть ее не по телевизору, люди приехали из Тулы, Белгорода, Липецка и других регионов.
Алла Фомина, зрительница: «Мне она нравится как певица, мне нравится ее голос. Мне нравится она очень как женщина - всегда эстетично одета, всегда очень красива».
На родину Тургенева певица приезжает не первый год. В этот раз привезла программу, мелодии которой полны любви, нежности, страсти и грусти – как и отношения писателя и Полины Виардо. «О моя, бессмертная лира»…
Любовь Казарновская, оперная певица: «Иван Сергеевич пишет в письме Гуно и Виардо «Боже мой…. Музыка, это все, что наполняет мою жизнь. Литература, слово – для меня это все вторично, потому музыка это мое счастье. Как я жду Сафо, и как я жду, что моя бессмертная Лира через музыку и литературу будут освещать наше далекое завтра».
Оперу «Сафо» Шарль Гуно писал специально для Полины Виардо. Современники вспоминают, что певица не обладала красотой, но талант и голос ее были настолько прекрасны, что даже непреклонная Варвара Петровна признавала: «Хорошо поет, проклятая цыганка».

И вот спустя десятилетия, когда любовь писателя и оперной дивы стала легендой, с крыльца его дома, в котором никогда не бывала Виардо, звучат романсы и арии, которые когда-то слушал он и пела его возлюбленная – «Утро туманное», «Ямщик не гони лошадей», «Блоха» и другие.

Включила в свою программу Любовь Казановская и современные лирические песни - те, которые по ее мнению, отражали силу чувств Тургенева и Виардо. Звучали со сцены «Путники в ночи» великого Синатры, песни из репертуара Марлен Дитрих, и даже творения «Битлз». Мелодии печальные и веселые. И если под одни можно было заплакать, под другие – хотелось танцевать. Все, как в произведениях Ивана Тургенева.
Любовь Казарновская: «Тургеневское слово проникнуто именно музыкой. Я за это Иван Сергеевича просто обожаю - за его романтическую душу, за его душу влюбленного человека, который несмотря ни на что 40 лет любил женщину, с которой, он понимал, что у него никогда не будет семьи. Он был так предан, так очарован личностью Виардо, потому что она была созвучна ему. Опера – музыкальная мелодрама, которую они написали вместе - «Последний колдун» не имела при жизни Тургенева успеха, но если перелистывать партитуру, это шедевры. Там есть несколько номеров, которые могут сегодня петься как шлягеры».
Любовь Казарновская родилась в один день с Полиной Виардо – 18 июля. Возможно, это еще один мотив, благодаря которому оперная дива находит в своем графике место для выступления в Спасском-Лутовиново, и срывает, конечно же, долгие и искренние овации, которые звучат после концерта.


Вести-Орёл
11 июля 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта