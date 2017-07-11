Новости версия для печати Звездный голос над аллеями Спасского В родовом имении Тургенева выступила Любовь Казарновская. Оперная дива представила сольную программу «О, моя бессмертная лира» - это слова из оперы «Сафо», которую Шарль Гуно написал специально для Полины Виардо. Звучали романсы, которые когда-то исполняла возлюбленная писателя, арии из опер о любви и современные лирические песни.



Этот голос собирал аншлаги в Метрополитен-Опера Нью-Йорка и полный зал миланской «Ла Скала». И вот теперь сопрано Любови Казарновской звучит с маленькой сцены дома Тургенева. Чтобы услышать и увидеть ее не по телевизору, люди приехали из Тулы, Белгорода, Липецка и других регионов.

Алла Фомина, зрительница: «Мне она нравится как певица, мне нравится ее голос. Мне нравится она очень как женщина - всегда эстетично одета, всегда очень красива». На родину Тургенева певица приезжает не первый год. В этот раз привезла программу, мелодии которой полны любви, нежности, страсти и грусти – как и отношения писателя и Полины Виардо. «О моя, бессмертная лира»…

Любовь Казарновская, оперная певица: «Иван Сергеевич пишет в письме Гуно и Виардо «Боже мой…. Музыка, это все, что наполняет мою жизнь. Литература, слово – для меня это все вторично, потому музыка это мое счастье. Как я жду Сафо, и как я жду, что моя бессмертная Лира через музыку и литературу будут освещать наше далекое завтра». Оперу «Сафо» Шарль Гуно писал специально для Полины Виардо. Современники вспоминают, что певица не обладала красотой, но талант и голос ее были настолько прекрасны, что даже непреклонная Варвара Петровна признавала: «Хорошо поет, проклятая цыганка».



И вот спустя десятилетия, когда любовь писателя и оперной дивы стала легендой, с крыльца его дома, в котором никогда не бывала Виардо, звучат романсы и арии, которые когда-то слушал он и пела его возлюбленная – «Утро туманное», «Ямщик не гони лошадей», «Блоха» и другие.



Включила в свою программу Любовь Казановская и современные лирические песни - те, которые по ее мнению, отражали силу чувств Тургенева и Виардо. Звучали со сцены «Путники в ночи» великого Синатры, песни из репертуара Марлен Дитрих, и даже творения «Битлз». Мелодии печальные и веселые. И если под одни можно было заплакать, под другие – хотелось танцевать. Все, как в произведениях Ивана Тургенева.

Любовь Казарновская: «Тургеневское слово проникнуто именно музыкой. Я за это Иван Сергеевича просто обожаю - за его романтическую душу, за его душу влюбленного человека, который несмотря ни на что 40 лет любил женщину, с которой, он понимал, что у него никогда не будет семьи. Он был так предан, так очарован личностью Виардо, потому что она была созвучна ему. Опера – музыкальная мелодрама, которую они написали вместе - «Последний колдун» не имела при жизни Тургенева успеха, но если перелистывать партитуру, это шедевры. Там есть несколько номеров, которые могут сегодня петься как шлягеры». Любовь Казарновская родилась в один день с Полиной Виардо – 18 июля. Возможно, это еще один мотив, благодаря которому оперная дива находит в своем графике место для выступления в Спасском-Лутовиново, и срывает, конечно же, долгие и искренние овации, которые звучат после концерта.





Вести-Орёл

11 июля 2017 года







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