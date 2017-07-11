Новости версия для печати 120 орловских школьников этим летом не просто пройдут ученическую практику, но и отдохнут в трудовом лагере «Эколог» При областной станции юннатов подобные лагеря работают ежегодно с самого основания - с 1946 года. Правда, тогда дети жили в палатках. Сегодня они просто приходят на полдня, чтобы и поработать, и развлечься.



В лагере «Эколог» в самом разгаре вторая смена. После завтрака, пока не припекло солнце, мальчишки и девчонки с тяпками и лейками выходят на участки. Многим работа в огороде хорошо знакома.



Самая трудная работа - окучивание кормовой свеклы: во-первых, нужно не повредить листья и корневую систему, да и земля достаточно тяжелая. Для этой работы в основном привлекают парней. Кормовые культуры на Станции юннатов высаживают не только для севооборота, но и для живого уголка.

Людмила Неврова, зоолог: «В живом уголке у нас обитают кролики, морские свинки, хомячки. Чтобы зимой у них спокойно прошла жизнь, мы на своей Станции выращиваем овощи и корнеплоды для кормления». На участках ребята проводят всего пару часов. После обеда - развлекательные мероприятия: подвижные игры, викторины, экскурсии и полдник.

Марина Фролова, заведующая отделом экологического образования: «Есть дети, которые приезжают сюда ежегодно, и есть новые ребята. Занимаются здесь наши юннаты, которые никуда не уехали, они продолжают свое обучение. Нужно сказать, что ребята, которые занимаются в наших объединениях на Станции, продолжают исследовательскую работу на участках, начатую в весенний период, а потом, подведя итоги, они уже выступают на конференциях». Больше всего повезет третьей смене, когда придет пора собирать урожай. Из-за капризов погоды он ожидается небогатый, а значит и работы будет поменьше.

Марина Фролова, заведующая отделом экологического образования: «Единственная культура, которая не очень пострадала в прохладный и , влажный период - капуста, даже огурчики, которым требуется влага, плохо завязываются, нет тепла, плохо летают насекомые-опылители. Есть проблема с плодовыми культурами, очень плохо завязалась смородина, и мы боимся фитофторы». Но получить средний урожай на станции юннатов - надеются. Не зря же здесь вовремя проводится подкормка, полив, борьба с вредителями, да и дети трудятся не напрасно.





Татьяна Тимохина

11 июля 2017 года







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