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Коротко о главном

- Инфекции – «обезьяны». Как защититься от них и не омрачить летний отдых себе и своему ребенку?

- Без радиации. Что попадает на стол орловцев, проверили сотрудники Россельхознадзора.

- Уроки ботаники – не по учебникам. 120 орловских школьников этим летом пройдут ученическую практику в трудовом лагере «Эколог».

- Память о подвигах длиной в 4,5 века. В Судбищах вновь разыгралось историческое сражение.