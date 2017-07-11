Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
11.07.2017
20:46:40
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Газопровод к котельной дома №8 на ул. Родзевича-Белевича построен

Сегодня в многоэтажку, которая из-за разрушения дороги осталась без нормального газоснабжения, должны были начать подачу газа в котельную. Однако пока еще не произведена врезка нового газопровода в распределительные сети.

В результате проседания дороги в районе строящегося дома №46 по ул. Бурова, были повреждены водопровод и газовая труба, ведущие к дому №8 по ул. Родзевича-Белевича. Водопровод восстановили, газоснабжение было возобновлено по временной схеме на месяц. Все это  время жители оставались без горячей воды. 
 
Проблема получила широкую огласку, и городские власти удвоили усилия по выходу из сложившейся ситуации. От идеи восстанавливать газовую трубу на прежнем месте отказались, чтобы в дальнейшем исключить повторные порывы. Чтобы обеспечить дом голубым топливом, было принято решение проложить новый газопровод.  Все работы должны были завершить 10 июля.
 
На сегодняшнем совещании в мэрии доложили, что «работы почти завершены, осталось осуществить врезку». Однако руководство города формулировка «почти» не устроила.
 
Как сообщил и.о. главы администрации города Орла Александр Муромский, сегодня в 17 часов состоится совещание по вопросу скорейшего восстановления газоснабжения с участием представителей АО «Газпром газораспределение Орел» и ООО «Строймонтаж».
 
Не устроило состояние «почти» и жителей злополучного дома. Сегодня они собрались у входа в областную администрацию и  призвали к ответу сотрудников мэрии. На полное завершение всего ответственным чиновникам дали сутки.



Оксана Гранн
11 июля 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта