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Газопровод к котельной дома №8 на ул. Родзевича-Белевича построен

В результате проседания дороги в районе строящегося дома №46 по ул. Бурова, были повреждены водопровод и газовая труба, ведущие к дому №8 по ул. Родзевича-Белевича. Водопровод восстановили, газоснабжение было возобновлено по временной схеме на месяц. Все это время жители оставались без горячей воды.

Проблема получила широкую огласку, и городские власти удвоили усилия по выходу из сложившейся ситуации. От идеи восстанавливать газовую трубу на прежнем месте отказались, чтобы в дальнейшем исключить повторные порывы. Чтобы обеспечить дом голубым топливом, было принято решение проложить новый газопровод. Все работы должны были завершить 10 июля.

На сегодняшнем совещании в мэрии доложили, что «работы почти завершены, осталось осуществить врезку». Однако руководство города формулировка «почти» не устроила.

Как сообщил и.о. главы администрации города Орла Александр Муромский, сегодня в 17 часов состоится совещание по вопросу скорейшего восстановления газоснабжения с участием представителей АО «Газпром газораспределение Орел» и ООО «Строймонтаж».

Не устроило состояние «почти» и жителей злополучного дома. Сегодня они собрались у входа в областную администрацию и призвали к ответу сотрудников мэрии. На полное завершение всего ответственным чиновникам дали сутки.