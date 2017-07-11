Новости версия для печати На Орловщине отметили 462 годовщину Судбищенской битвы Легенду о том, как Иван Шереметьев с семитысячным войском отбил нашествие крымской орды Давлета Гирея, десятикратно превосходящий по численности, уже пятое столетие передают из уст в уста в селе Судбищи Новодеревеньковского района. И каждый год местные жители отмечают эту победу большим праздником.



В минувшие выходные на праздник собралось множество гостей. Сельские поселения представили свои подворья. Гости насладились большой концертной программой и народными гуляниями.



Второй частью праздника стала самая настоящая битва – только не как полтысячелетия назад, а в более современном варианте. В гонках по пересечённой местности участвовали лучшие джиперы Орловщины. Кубок «Судбищенские версты» стал самой зрелищной частью праздника.









Антон Киселёв

11 июля 2017 года







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