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МЧС: в Орловской области синоптики прогнозируют грозовые ливни и сильный шквалистый ветер

Как рассказала руководитель пресс-службы регионального МЧС Наталья Акулова, с 21 часа 11 июля до 21 часа 12 июля будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью местами небольшие, днем – в отдельных районах сильные, местами грозы. При грозе – ветер до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 13-18, днем – до 28 тепла. 13 и 14 июля порывы ветра до 18 метров в секунду возможны также при грозе.

Жителей области просят учесть прогноз и в случае необходимости – сразу обращаться за помощью по телефону 112. С незастекленных балконов следует убрать незакрепленные предметы. Если непогода застала вас на улице, постарайтесь укрыться в ближайшем здании или подземном переходе.