Новости версия для печати Мэр Орла Василий Новиков раскритиковал кадровую политику городской администрации В частности, главу города заинтересовало, кто и как назначает начальников муниципальных предприятий.



По словам Новикова, за последнее время сменилось несколько руководителей в разных МУПах, однако, нигде ситуация не улучшилась. Василий Новиков: «Руководители МУПов какие-то программы приносят когда-нибудь, когда вы назначаете их? Они понимают, чем они должны заниматься, какую задачу должны решать? Порядок разработайте приема на работу – у нас убытки на предприятиях, а мы завтра кого-нибудь еще назначим! Пора прекратить этот бедлам. Там кредиторки! Извините, КСП выявляет чуть ли не воровство на предприятиях. Они там что - удельные князья? Когда это закончится?». Свои претензии Василий Новиков высказал в адрес начальника кадровой службы городской администрации Игоря Печерского. Последнему было поручено подготовить информацию о кадровом резерве администрации и требованиях к тем людям, которых назначают на руководящие должности в муниципальных предприятиях.





Юлия Сулим

11 июля 2017 года







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