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В центре Орла водитель наехал сразу на двоих пешеходов

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 23 ДТП, среди которых одно ДТП в результате которого один человек получил телесные повреждения, погибших нет.

Как рассказала инспектор отдела пропаганды регионального ГИБДД Татьяна Дубровская, 10 июля в 23:00 водитель, управляя автомобилем «Ниссан-Кашкай», двигался по ул. Брестской со стороны переулка Георгиевский в направлении ул. Горького. В районе дома 20 по ул. Горького допустил наезд на пешехода 1999 года рождения, который переходил проезжую часть дороги на нерегулируемом пешеходном переходе. Также допустил наезд на пешехода 2000 года рождения, который переходил проезжую часть дороги с велосипедом. В результате ДТП пешеход 1999 года рождения получил телесные повреждения, пешеход с велосипедом не пострадал.

Также в ГИБДД подвели итоги профилактического мероприятия по выявлению водителей, которые ездят за рулем с непристегнутыми ремнями безопасности. За день выявлено 172 нарушителя. Всем им предстоит заплатить штраф. Для водителей он составляет 1000 рублей, для пассажиров – 500 рублей.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области