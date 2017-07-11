Новости версия для печати Коммунальные службы Орла продолжают подготовку к зиме В настоящее время ведутся работы по обновлению тепловых сетей и котлов, ремонт трубопроводов и канализационных станций.



Пока к новому отопительному сезону готовы 12% жилых домов, 13% школ, 16% объектов здравоохранения и менее половины котельных. О том, как идут работы, рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла Николай Галка: «С 10 по 11 мая филиалом ПАО «Квадра» – Орловская генерация проведены гидравлические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей. По результатам данных испытаний было выявлено 51 повреждение тепловых сетей, 21 – на тепловых магистральных сетях и 30 на квартальных. Для обеспечения подачи горячей воды потребителям все повреждения на тепловых сетях устранены, горячее водоснабжение подано раньше запланированного строка. По состоянию на 10 июля выполнены работы на улицах Герцена, 2 Курская, Московская, Пушкина, Октябрьская, Горького, Металлургов, Маринченко и других. Продолжается проведение гидравлических испытаний тепловых сетей и устранение выявленных повреждений. Выполнен ремонт и замена 180 метров тепловых сетей на 19-ти участках по ул. Комсомольская, Матвеева, Грузовая, Ливенская, Степана Разина и других. По состоянию на 10 июля отремонтировано 8 водонагревателей из 13-ти по плану, 26 насосов из 73-х, ремонт 12-ти котлов из 19-ти». Завершить подготовку на социальных объектах областного центра специалисты должны к середине сентября, в городе в целом эта работа должна завершиться не позднее 15 ноября.





Юлия Сулим

11 июля 2017 года







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