Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
11.07.2017
20:46:45
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Коммунальные службы Орла продолжают подготовку к зиме

В настоящее время ведутся работы по обновлению тепловых сетей и котлов, ремонт трубопроводов и канализационных станций.

Пока к новому отопительному сезону готовы 12% жилых домов, 13% школ, 16% объектов здравоохранения и менее половины котельных. 
О том, как идут работы, рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла Николай Галка: «С 10 по 11 мая филиалом ПАО «Квадра» – Орловская генерация проведены гидравлические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей. По результатам данных испытаний было выявлено 51 повреждение тепловых сетей, 21 – на тепловых магистральных сетях и 30 на квартальных. Для обеспечения подачи горячей воды потребителям все повреждения на тепловых сетях устранены, горячее водоснабжение подано раньше запланированного строка. По состоянию на 10 июля выполнены работы на улицах Герцена, 2 Курская, Московская, Пушкина, Октябрьская, Горького, Металлургов, Маринченко и других. 
Продолжается проведение гидравлических испытаний тепловых сетей и устранение выявленных повреждений. Выполнен ремонт и замена 180 метров тепловых сетей на 19-ти участках по ул. Комсомольская, Матвеева, Грузовая, Ливенская, Степана Разина и других. По состоянию на 10 июля отремонтировано 8 водонагревателей из 13-ти по плану, 26 насосов из 73-х, ремонт 12-ти котлов из 19-ти». 
 
Завершить подготовку на социальных объектах областного центра специалисты должны к середине сентября, в городе в целом эта работа должна завершиться не позднее 15 ноября.



Юлия Сулим
11 июля 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта