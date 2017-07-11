|
вторник
11.07.2017
20:47:06
|
|
В Тверской области завершился фестиваль «Нашествие-2017»Главное для любителей рок-музыки событие года проходило 7,8 и 9 июля. В нем приняли участие более 200 тысяч человек. Корреспондент ГТРК «Орел» поделилась своими впечатлениями.
Пожалуй, каждый участник «Нашествия» в этом году вспомнил старый добрый лозунг фестиваля – «мы пережили нашествие». Погодные условия были такими, что всем гостям этого большого праздника пришлось действительно выживать: первые два дня дождь лил практически не прекращаясь. Территория Большого Завидова, где проходило все действо, превратилась в огромную грязевую ванную – и для людей, и для машин. Если первых от непогоды спасали резиновые сапоги и дождевики, то с транспортом вышло сложнее – в трясине увязли более 800 автомобилей. Водителей выручали местные жители на тракторах и сотрудники МЧС России – при помощи спецтехники.
Однако даже такие погодные катаклизмы не помешали гостям «Нашествия» получить то, за чем сюда приезжает каждый: заряд позитива и хорошего настроения от лучших рок-исполнителей страны и, конечно, от общения с любителями той музыки, которая объединяет всех участников фестиваля.
«Нашествие» уже давно перестал быть просто сбором рок-музыкантов и их поклонников. Теперь это целый город, в котором каждый может найти себе занятия по душе. В этом году здесь любой желающий мог пострелять из разных орудий, поиграть в волейбол, сделать зарядку с десятками таких же активистов, побывать на выставке военной техники от армии России, поучаствовать в кулачных боях и просто потанцевать и спеть любимые песни.
А еще можно было выполнить свой гражданский долг – даже дважды - узаконить свои отношения и проголосовать за президента.
ЗАГС на территории фестиваля действует уже не первый год, но не теряет популярности. Молодожены с удовольствием говорят друг другу «Да!» под гитарные аккорды любимых групп.
А вот выборы президента «Нашествия» - явление новое. В этом году они состоялись впервые. Инициатива проведения принадлежит главе ЦИКа России Элле Памфиловой. Всего на должность президента фестиваля претендовали 15 кандидатов. Большинство из них – легендарные рок-музыканты: Юрий Шевчук, Валерий Кипелов, Константин Кинчев и многие другие.
Проголосовало более 8 тысяч человек. Победителем признан лидер группы Ленинград - Сергей Шнуров. К слову, в этом году он не принимал участия в фестивале, однако был поддержан большинством. Свои голоса за него отдали около 20% респондентов.
Впрочем, все эти особенности «Нашествия-2017» дополнили его главную составляющую – музыкальную. На двух сценах фестиваля – большой и малой – в течение всего дня играли самые разные исполнители. Это мэтры отечественной рок-музыки – группы «Пилот», «ЧИЖ&Co», «ДДТ», «Пикник», «Танцы Минус», а также молодые музыканты, которые получили возможность выступить перед широкой аудиторией. Каждый день с 9 утра первые аккорды были слышны на малой сцене, а уже в полдень на большой сцене начинали звучать любимые и известные многим мелодии.
В этом году фестиваль открыл Вячеслав Бутусов. Вместе с ним легендарные «Прогулки по воде» исполнили юные артисты ансамбля им. Александрова.
Хедлайнерами фестиваля в течение трех дней друг за другом стали группы «Пилот», «Браво» и «ДДТ». Тысячи поклонников подпевали музыкантам, наслаждаясь самой главной и яркой составляющей «Нашествия» - музыкой, которая объединяет людей и заставляет их стать одной большой семьей – пусть даже всего на три дня.
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта