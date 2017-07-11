Новости версия для печати В Тверской области завершился фестиваль «Нашествие-2017» Главное для любителей рок-музыки событие года проходило 7,8 и 9 июля. В нем приняли участие более 200 тысяч человек. Корреспондент ГТРК «Орел» поделилась своими впечатлениями.



Пожалуй, каждый участник «Нашествия» в этом году вспомнил старый добрый лозунг фестиваля – «мы пережили нашествие». Погодные условия были такими, что всем гостям этого большого праздника пришлось действительно выживать: первые два дня дождь лил практически не прекращаясь. Территория Большого Завидова, где проходило все действо, превратилась в огромную грязевую ванную – и для людей, и для машин. Если первых от непогоды спасали резиновые сапоги и дождевики, то с транспортом вышло сложнее – в трясине увязли более 800 автомобилей. Водителей выручали местные жители на тракторах и сотрудники МЧС России – при помощи спецтехники. Однако даже такие погодные катаклизмы не помешали гостям «Нашествия» получить то, за чем сюда приезжает каждый: заряд позитива и хорошего настроения от лучших рок-исполнителей страны и, конечно, от общения с любителями той музыки, которая объединяет всех участников фестиваля. «Нашествие» уже давно перестал быть просто сбором рок-музыкантов и их поклонников. Теперь это целый город, в котором каждый может найти себе занятия по душе. В этом году здесь любой желающий мог пострелять из разных орудий, поиграть в волейбол, сделать зарядку с десятками таких же активистов, побывать на выставке военной техники от армии России, поучаствовать в кулачных боях и просто потанцевать и спеть любимые песни. А еще можно было выполнить свой гражданский долг – даже дважды - узаконить свои отношения и проголосовать за президента. ЗАГС на территории фестиваля действует уже не первый год, но не теряет популярности. Молодожены с удовольствием говорят друг другу «Да!» под гитарные аккорды любимых групп. А вот выборы президента «Нашествия» - явление новое. В этом году они состоялись впервые. Инициатива проведения принадлежит главе ЦИКа России Элле Памфиловой. Всего на должность президента фестиваля претендовали 15 кандидатов. Большинство из них – легендарные рок-музыканты: Юрий Шевчук, Валерий Кипелов, Константин Кинчев и многие другие. Проголосовало более 8 тысяч человек. Победителем признан лидер группы Ленинград - Сергей Шнуров. К слову, в этом году он не принимал участия в фестивале, однако был поддержан большинством. Свои голоса за него отдали около 20% респондентов. Впрочем, все эти особенности «Нашествия-2017» дополнили его главную составляющую – музыкальную. На двух сценах фестиваля – большой и малой – в течение всего дня играли самые разные исполнители. Это мэтры отечественной рок-музыки – группы «Пилот», «ЧИЖ&Co», «ДДТ», «Пикник», «Танцы Минус», а также молодые музыканты, которые получили возможность выступить перед широкой аудиторией. Каждый день с 9 утра первые аккорды были слышны на малой сцене, а уже в полдень на большой сцене начинали звучать любимые и известные многим мелодии. В этом году фестиваль открыл Вячеслав Бутусов. Вместе с ним легендарные «Прогулки по воде» исполнили юные артисты ансамбля им. Александрова. Хедлайнерами фестиваля в течение трех дней друг за другом стали группы «Пилот», «Браво» и «ДДТ». Тысячи поклонников подпевали музыкантам, наслаждаясь самой главной и яркой составляющей «Нашествия» - музыкой, которая объединяет людей и заставляет их стать одной большой семьей – пусть даже всего на три дня.















Юлия Сулим

11 июля 2017 года







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