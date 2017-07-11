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Сегодня назвали причины тяжёлого технического и финансового состояния «Орелводоканала»

Положение «Орёлводоканала» стало главной темой на еженедельной встрече с журналистами в стенах одного из издательств Орловщины. К вопросам муниципального предприятия подключились власти области.

В середине июня Вадим Потомский поручил Андрею Усикову, тогда ещё главе городской администрации, разобраться с долгами «Орелводоканала». И чиновники начали выяснять причины тяжёлого технического и финансового состояния предприятия. Прошлый экономический год «Орёлводоканал» закончил с отрицательным показателем в размере 37 миллионов рублей.
Василий Иванов, гендиректор МПП ВКХ «Орёлводоканал»: «Основная часть этого результата – за счет снижения реализации, которое происходит ежегодно на протяжении уже нескольких лет. С одной стороны. Объективно - за счёт установки прибора учёта потребителями, и субъективно - за счёт того, что каждый из нас устанавливая приборы учёта, становится значительно рачительней. Тем не менее, на экономике предприятия это сказывается напрямую».
Второй аспект, негативно повлиявший на экономику предприятий,  это инвентаризация дебиторской задолженности. Тем не менее, «Орёлводоканал» жив, предприятие продолжает работать. Более того, качество воды благодаря станции обезжелезивания улучшилось. Но тенденции и прогнозы, как заверил руководитель, очень тревожные.



Антон Киселёв
11 июля 2017 года

 


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