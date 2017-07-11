Новости версия для печати Жителям дома № 8 по ул. Родзевича-Белевича ответил Андрей Усиков Подачу газа в котельную, обслуживающую многострадальный многоэтажный дом, должны были осуществить 10 июля. Но голубое топливо так и не пошло.



Сегодня жильцы дома № 8 по ул. Родзевича-Белевича, газо- и водоснабжение которого пострадало в результате обрушения дороги в апреле этого года, собрались у входа в областную администрацию и обратились за разъяснениями к уже бывшему главе администрации Орла Андрею Усикову, который, несмотря, на другую должность, держал этот вопрос на контроле. Андрей Усиков, и.о. заместителя председателя правительства Орловской области по социальной политике: «Работы по строительству и прокладке газопровода выполнены, необходимо осуществить врезку. Для того, чтобы осуществить врезку, необходимо полностью оформить документы. На сегодня проектная документация готова, она прошла экспертизу, но у экспертизы возник ряд замечаний. Поэтому я хочу попросить жителей, чтобы они набрались немного терпения для того, чтобы уже в ближайшее время получить горячую воду в доме». Съемочная группа ГТРК «Орел» побывала на месте проводимых работ и смогла убедиться в достоверности информации. Газопровод проложен. Как заверили чиновники, вопросы с документацией урегулируют в течение одного, максимум двух дней, и газоснабжение дома будет полностью восстановлено.





Оксана Гранн

11 июля 2017 года







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