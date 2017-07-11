Новости версия для печати Русская православная церковь оказала помощь нуждающимся 11 июля на территории храма Смоленской иконы Божьей Матери прошла благотворительная акция.



При содействии фондов «Русь» и «София» отдел орловского социального служения оказывал нуждающимся гуманитарную помощь. На неё могли рассчитывать многодетные семьи, матери-одиночки, престарелые и инвалиды. Раздача благотворительной помощи пройдет и завтра, 12 июля, с 10 до 18 часов. Около 500 семей смогут получить упаковки детского питания, стоимость которого составила - 537 тысяч рублей. Общий вес пачек – 6 тонн. Священник Олег Анохин, руководитель отдела социального служения и церковной благотворительности Орловской епархии: «Надеемся, если у нас наладится дальнейшее взаимодействие с фондами и прочими благотворительными организациями, то будем регулярно оказывать помощь нуждающимся малоимущим семьям». Помощь будет также оказана Ливенским семьям. Заполнив определенные документы, нуждающиеся могут оставить свой номер телефона для возможности получения поддержки в дальнейшем.





Анна Буравцова

11 июля 2017 года







На главную страницу





