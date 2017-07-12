Новости версия для печати На обратившихся за помощью в СМИ сельчан местные власти подали заявление в полицию В минувший четверг мы рассказывали о селе Селихово и проблемах местных жителей: разбитые дороги, отсутствие детских площадок, удручающее состояние многоквартирных домов. Сразу же после выхода сюжета в эфир местные чиновники взялись за дело… Нет, они не стали решать озвученные проблемы. Они написали заявление в полицию, и теперь сельчанам, обратившимся в нашу редакцию, может грозить наказание.



Село Селихово похожее на тысячи других российских сёл - природой, домами, населением и проблемами. О последних мы рассказывали в минувший четверг. Самая главная проблема – это канализация четырех многоквартирных домов в Селихово. Канализация почему-то не была сдана в 80-х вместе с домами. Ее и не существует по документам. Но она есть фактически – затопляет подвалы двухэтажек зловонной жижей, выплёскивает своё содержимое на детскую площадку и отравляет воздух в квартирах. Только вот за смелость обратиться в редакцию программы «Вести-Орел» и рассказать о своих проблемах недовольные сельчане теперь могут поплатиться. Буквально на следующий день после выхода нашего сюжета в эфир в двери одного из инициаторов встречи постучались полицейские. Юрий Сальков, житель с. Селихово: «Самое прискорбное – в течение менее суток это произошло. И мы увидели оперативность, направленную против народа, а то, что народ страдает уже с 2010-11 года… Я подразумевал, что это может быть собранием, но, к сожалению, наши власти рассмотрели это как призыв к жесткости в отношении руководительского состава». Уже в полиции нам рассказали, что заявление пришло из районной администрации. А подписано оно было самим главой – Сергеем Сёмочкиным. Сергей Парников, старший участковый уполномоченный ПП Знаменский МО МВД России «Хотынецкий»: «06.07.2017 из Знаменской администрации поступило заявление о проведении несанкционированного мероприятия в селе Селихово Знаменского района Орловской области. По данному заявлению проводится проверка, по окончании проверки будет принято решение». Как районные власти усмотрели во встречи журналистов и местных жителей несанкционированное собрание, митинг, демонстрацию, шествие или пикетирование – а именно подобное подразумевает статья 20.2 КоАП, непонятно никому. Прецедентов не было. С самим главой нам, к сожалению, встретиться не удалось. Сергей Сёмочкин направил нас к своему заместителю. Комментировать поступок руководителя тот отказался. Александр Басов, заместитель главы администрации Знаменского района: «Это не митинг был, это собрание было какое-то. Что я могу сказать. Я не знаю ничего, ничего не могу комментировать». В любом случае к делу уже подключилась прокуратура. Надзорный орган и выяснит все сложные вопросы относительно капитального ремонта, бездействия властей и того самого заявления в полицию о несанкционированном собрании. Александр Краснов, Хотынецкий межрайонный прокурор: «По данному факту проводится проверка исполнения и соблюдения федерального законодательства как органами местного самоуправления Селиховского сельского поселения, так и администрацией Знаменского района. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Проверка стоит на контроле в межрайонной прокуратуре». Только вот почему местные чиновники тратят время не на устранение реальных проблем доверившихся им людей, а на заявления в полицию – непонятно. Некоторые местные жители сочли это необдуманной местью. Другие – бессмысленным затягиванием решения острых вопросов. Как будут развиваться события, мы расскажем в наших следующих выпусках.









Антон Киселёв

12 июля 2017 года







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