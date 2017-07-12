Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
12.07.2017
19:23:56
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

На обратившихся за помощью в СМИ сельчан местные власти подали заявление в полицию

В минувший четверг мы рассказывали о селе Селихово и проблемах местных жителей: разбитые дороги, отсутствие детских площадок, удручающее состояние многоквартирных домов. Сразу же после выхода сюжета в эфир местные чиновники взялись за дело… Нет, они не стали решать озвученные проблемы. Они написали заявление в полицию, и теперь сельчанам, обратившимся в нашу редакцию, может грозить наказание.

Село Селихово похожее на тысячи других российских сёл - природой, домами, населением и проблемами. О последних мы рассказывали в минувший четверг.
 
Самая главная проблема – это канализация четырех многоквартирных домов в Селихово. Канализация почему-то не была сдана в 80-х вместе с домами. Ее и не существует по документам. Но она есть фактически – затопляет подвалы двухэтажек зловонной жижей, выплёскивает своё содержимое на детскую площадку и отравляет воздух в квартирах. 
 
Только вот за смелость обратиться в редакцию программы «Вести-Орел» и рассказать о своих проблемах недовольные сельчане теперь могут поплатиться. Буквально на следующий день после выхода нашего сюжета в эфир в двери одного из инициаторов встречи постучались полицейские.
Юрий Сальков, житель с. Селихово: «Самое прискорбное – в течение менее суток это произошло. И мы увидели оперативность, направленную против народа, а то, что народ страдает уже с 2010-11 года… Я подразумевал, что это может быть собранием, но, к сожалению, наши власти рассмотрели это как призыв к жесткости в отношении руководительского состава».
Уже в полиции нам рассказали, что заявление пришло из районной администрации. А подписано оно было самим главой – Сергеем Сёмочкиным.
Сергей Парников, старший участковый уполномоченный ПП Знаменский МО МВД России «Хотынецкий»: «06.07.2017 из Знаменской администрации поступило заявление о проведении несанкционированного мероприятия в селе Селихово Знаменского района Орловской области. По данному заявлению проводится проверка, по окончании проверки будет принято решение».
Как районные власти усмотрели во встречи журналистов и местных жителей несанкционированное собрание, митинг, демонстрацию, шествие или пикетирование – а именно подобное подразумевает статья 20.2 КоАП, непонятно никому. Прецедентов не было. С самим главой нам, к сожалению, встретиться не удалось. Сергей Сёмочкин направил нас к своему заместителю. Комментировать поступок руководителя тот отказался.
Александр Басов, заместитель главы администрации Знаменского района: «Это не митинг был, это собрание было какое-то. Что я могу сказать. Я не знаю ничего, ничего не могу комментировать».
В любом случае к делу уже подключилась прокуратура. Надзорный орган и выяснит все сложные вопросы относительно капитального ремонта, бездействия властей и того самого заявления в полицию о несанкционированном собрании.
Александр Краснов, Хотынецкий межрайонный прокурор: «По данному факту проводится проверка исполнения и соблюдения федерального законодательства как органами местного самоуправления Селиховского сельского поселения, так и администрацией Знаменского района. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Проверка стоит на контроле в межрайонной прокуратуре».
Только вот почему местные чиновники тратят время не на устранение реальных проблем доверившихся им людей, а на заявления в полицию – непонятно. Некоторые местные жители сочли это необдуманной местью. Другие – бессмысленным затягиванием решения острых вопросов. Как будут развиваться события, мы расскажем в наших следующих выпусках.
 





Антон Киселёв
12 июля 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта