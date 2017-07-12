На обратившихся за помощью в СМИ сельчан местные власти подали заявление в полицию

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среда
12.07.2017
19:23:56
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На обратившихся за помощью в СМИ сельчан местные власти подали заявление в полициюВ минувший четверг мы рассказывали о селе Селихово и проблемах местных жителей: разбитые дороги, отсутствие детских площадок, удручающее состояние многоквартирных домов. Сразу же после выхода сюжета в эфир местные чиновники взялись за дело… Нет, они не стали решать озвученные проблемы. Они написали заявление в полицию, и теперь сельчанам, обратившимся в нашу редакцию, может грозить наказание.
Село Селихово похожее на тысячи других российских сёл - природой, домами, населением и проблемами. О последних мы рассказывали в минувший четверг.
Самая главная проблема – это канализация четырех многоквартирных домов в Селихово. Канализация почему-то не была сдана в 80-х вместе с домами. Ее и не существует по документам. Но она есть фактически – затопляет подвалы двухэтажек зловонной жижей, выплёскивает своё содержимое на детскую площадку и отравляет воздух в квартирах.
Только вот за смелость обратиться в редакцию программы «Вести-Орел» и рассказать о своих проблемах недовольные сельчане теперь могут поплатиться. Буквально на следующий день после выхода нашего сюжета в эфир в двери одного из инициаторов встречи постучались полицейские.
Уже в полиции нам рассказали, что заявление пришло из районной администрации. А подписано оно было самим главой – Сергеем Сёмочкиным.
Как районные власти усмотрели во встречи журналистов и местных жителей несанкционированное собрание, митинг, демонстрацию, шествие или пикетирование – а именно подобное подразумевает статья 20.2 КоАП, непонятно никому. Прецедентов не было. С самим главой нам, к сожалению, встретиться не удалось. Сергей Сёмочкин направил нас к своему заместителю. Комментировать поступок руководителя тот отказался.
В любом случае к делу уже подключилась прокуратура. Надзорный орган и выяснит все сложные вопросы относительно капитального ремонта, бездействия властей и того самого заявления в полицию о несанкционированном собрании.
Только вот почему местные чиновники тратят время не на устранение реальных проблем доверившихся им людей, а на заявления в полицию – непонятно. Некоторые местные жители сочли это необдуманной местью. Другие – бессмысленным затягиванием решения острых вопросов. Как будут развиваться события, мы расскажем в наших следующих выпусках.
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