Новости версия для печати Коммуналка on-line Это юбилейный сотый выпуск. Вот уже более четырех лет два раза в месяц эта программа знакомит вас с новостями жилищно-коммунальной сферы, отвечает на ваши вопросы и решает вместе с вами возникающие проблемы.



Вместе с вами творческая бригада программы делала, и впредь будет делать «Коммуналку on-line». А юбилейный выпуск посвящен тем, кто создавал эту программу на протяжении четырех с половиной последних лет. Не пропустите. Эфир программы сегодня на телеканале «Россия 24» в 21 час 20 минут.





Александр Митрошин

11 июля 2017 года







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