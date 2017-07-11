Коммуналка on-line

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вторник
11.07.2017
20:46:49
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Коммуналка on-lineЭто юбилейный сотый выпуск. Вот уже более четырех лет два раза в месяц эта программа знакомит вас с новостями жилищно-коммунальной сферы, отвечает на ваши вопросы и решает вместе с вами возникающие проблемы.
Вместе с вами творческая бригада программы делала, и впредь будет делать «Коммуналку on-line». А юбилейный выпуск посвящен тем, кто создавал эту программу на протяжении четырех с половиной последних лет. Не пропустите. Эфир программы сегодня на телеканале «Россия 24» в 21 час 20 минут.
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