Новости версия для печати Роспотребнадзор: в июле и августе ежегодно фиксируется рост заболеваний, вызванных энтеровирусной инфекций Связано это с разгаром купального сезона, обилием овощей и фруктов, активным отдыхом и другими соблазнами летнего периода.



Энтеровирусы медики называют «обезьянами». Так как они могут провоцировать сотню различных заболеваний, которые могут протекать в разных формах - как острые респираторные инфекции, как кишечные инфекции и даже как лихорадки неясного генеза. Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Особую клиническую значимость имеют формы энтеровирусной инфекции, которые поражают центральную нервную систему, это серозные менингиты. Особенно опасно это заболевание, когда инфицируется ребенок, чаще всего в дошкольном учреждении, и в связи с быстрым распространением, к сожалению, часто наблюдается групповая заболеваемость». Передается энтеровирус и водным, и пищевым, и контактно-бытовым, и воздушно- капельным путем. Наиболее уязвимая группа - младенцы и дети дошкольного возраста. Они заболевают даже когда взрослые носители вируса остаются здоровыми. Поэтому очень важно соблюдать меры профилактики: употреблять доброкачественную питьевую воду и доброкачественные продукты. Кроме того, в детских учреждений должен быть внимательный прием детей в дошкольные образовательные организации.





Елена Литинская

11 июля 2017 года







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