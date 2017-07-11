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Роспотребнадзор: в июле и августе ежегодно фиксируется рост заболеваний, вызванных энтеровирусной инфекций

Связано это с разгаром купального сезона, обилием овощей и фруктов, активным отдыхом и другими соблазнами летнего периода.

Энтеровирусы медики называют «обезьянами». Так как они могут провоцировать сотню различных  заболеваний, которые могут протекать в разных формах - как  острые респираторные инфекции, как кишечные инфекции и даже как лихорадки неясного генеза. 
Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Особую клиническую значимость имеют формы энтеровирусной инфекции, которые поражают центральную нервную систему, это серозные менингиты. Особенно опасно это заболевание, когда инфицируется ребенок, чаще всего в дошкольном учреждении, и в связи с быстрым распространением, к сожалению, часто наблюдается групповая заболеваемость». 
Передается энтеровирус и водным, и пищевым, и контактно-бытовым,  и воздушно- капельным путем.  Наиболее уязвимая группа -  младенцы и дети дошкольного возраста. Они заболевают даже когда взрослые носители вируса остаются здоровыми. Поэтому очень важно соблюдать меры профилактики: употреблять  доброкачественную питьевую воду и доброкачественные продукты. Кроме того,  в детских учреждений должен быть внимательный прием детей в дошкольные образовательные  организации.
 



Елена Литинская
11 июля 2017 года

 


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