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Должников по услугам ЖКХ лишат газа

Порядок приостановления услуги по газоснабжению утвержден постановлением правительства РФ. Если в течение двух месяцев абонент не оплачивает услугу, поставщик газа, после письменного уведомления, вправе приостановить подачу.

Вновь подключат газ через 5 суток после того, как будет получена информация о погашении долга.

Приостановить подачу газа ресурсоснабжающая организация может, если отсутствует договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного оборудования. За истекший период 2017 года областным управлением госжилинспекции рассмотрено свыше 100 дел по фактам уклонения физлиц от заключения таких договора.

Также проводятся проверки по фактам самовольного подключения к газопроводам.