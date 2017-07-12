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Должников по услугам ЖКХ лишат газа

Управление государственной жилищной инспекции Орловской области взяло на контроль случаи задолженности.

Порядок приостановления услуги по газоснабжению утвержден постановлением правительства РФ.  Если в течение  двух месяцев  абонент  не оплачивает услугу, поставщик газа,  после письменного уведомления, вправе  приостановить подачу.
 
Вновь подключат   газ  через 5 суток после  того, как будет получена информация о погашении долга.
 
Приостановить подачу газа ресурсоснабжающая организация  может, если отсутствует договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного оборудования.  За истекший период 2017 года  областным управлением госжилинспекции рассмотрено свыше 100 дел по фактам уклонения физлиц от заключения таких договора.
 
Также проводятся проверки по фактам самовольного подключения к газопроводам.
 



Татьяна Тимохина
12 июля 2017 года

 


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