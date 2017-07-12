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среда
12.07.2017
11:51:53
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Вниманию водителей!Внимательнее выбирайте дорогу, поскольку на некоторых улицах города Орла ограниченно движение.
В связи с ремонтом дорожного полотна до 31 августа сужена проезжая часть:
- по пер. Пищевому на участке от пер. Маслозаводского до ул. 5-й Орловской дивизии,
- по пер. Пищевому на пересечении с пер. Маслозаводским,
- по ул. 1-й Посадской на участке от ул. Комсомольской до ул. Карачевской,
- по Тургеневскому мосту,
- по ул. Генерала Родина на участке от ул. Колхозной до ул. Веселой,
- по ул. Полесской на участке от ул. Октябрьской до ул. Матросова,
- по ул. Поселковой на участке от кольцевой развязки до примыкания к автодороге «Крым-2»,
- по ул. Цветаева на участке от ул. Полесской до Наугорского шоссе.
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