Новости версия для печати Вниманию водителей! Внимательнее выбирайте дорогу, поскольку на некоторых улицах города Орла ограниченно движение.



В связи с ремонтом дорожного полотна до 31 августа сужена проезжая часть: - по пер. Пищевому на участке от пер. Маслозаводского до ул. 5-й Орловской дивизии, - по пер. Пищевому на пересечении с пер. Маслозаводским, - по ул. 1-й Посадской на участке от ул. Комсомольской до ул. Карачевской, - по Тургеневскому мосту, - по ул. Генерала Родина на участке от ул. Колхозной до ул. Веселой, - по ул. Полесской на участке от ул. Октябрьской до ул. Матросова, - по ул. Поселковой на участке от кольцевой развязки до примыкания к автодороге «Крым-2», - по ул. Цветаева на участке от ул. Полесской до Наугорского шоссе.





Мария Семак

12 июля 2017 года







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