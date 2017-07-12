Новости версия для печати Сформированы команды Орловской области для поездки на Кубок и Чемпионат России по легкой атлетике С 13 по 15 июля в подмосковном Ерино пройдет Кубок России по легкой атлетике.



Орловскую область на соревнованиях будут представлять Анастасия Шалимова, Никита Калганов, Илья Моргунов. Эти спортсмены стали лучшими в беге на разные дистанции на областных соревнованиях по легкой атлетике, которые состоялись 6 июля. Там же выбрали и участников в Чемпионате страны, где Орловщину представят Иван Панферов, Михаил Стрелков, Евгений Харин.





Татьяна Тимохина

12 июля 2017 года







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