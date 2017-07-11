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Коротко о главном

- Больше трех не собираться и молчать! За то, что люди рассказали о бытовых проблемах, им пригрозили административной статьей.

- Холодный июнь внес изменения в горячую уборочную. Но все, кто работает на земле, готовы к трудностям и рассчитывают на хороший урожай.

- Да будет газ! «Голубое топливо» к котельной на Родзевича-Белевича поступит со дня на день.

- Без радиации. В Россельхознадзоре проверили продукты.

- В Орел пришло 6 тонн гуманитарной помощи. Сегодня её раздавали на территории Смоленского Храма.