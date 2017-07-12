Новости версия для печати В Ливнах прошло выездное совещание по вопросам готовности АПК Орловской области к проведению уборочной кампании 2017 года Вместе с губернатором области и членами правительства региона в совещании принял участие и главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин.



Встречали гостей, как водится, хлебом и солью - причем, исключительно местного производства. Правда, из урожая прошлого сезона. В 2016 району удалось собрать свыше 350 тысяч тонн зерновых культур, средняя урожайность составила 42,5 центнера с гектара. Хлеб 2017 года - еще в полях. Всходы обильные, поэтому и прогнозы оптимистичные, но в тоже время осторожные.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Если нам погода позволит, то тот хлеб, который вырос в 2017 году на орловских полях – это будет рекордный урожай. Если погода позволит убрать». Пока же матушка-природа вносит свои коррективы. Опоздание по уборке на сегодня составляет 2-3 недели. Но сельхозпредприятия, как только колос полностью созреет, в любой момент готовы выпустить технику в поля. На вопросе по обеспечению комбайнами губернатор заострил свое внимание не случайно. Власти региона, обеспокоены тем, что из-за складывающихся условий, уборочную кампанию придется форсировать, а соответственно возрастет нагрузка на технику.

Владимир Коротеев, ведущий инспектор по контролю за исполнением поручений секретариата губернатора Орловской области: «От развития погодной ситуации в июле- начале августа будет зависеть ход всей уборочной кампании. Весьма вероятна такая ситуация, что при повышении температур в июле созревание зерновых культур ускорится, и необходимо будет убирать несколько культур одновременно. При этом уборка на юге еще не будет завершена и часть комбайнов не сможет прийти вовремя в Орловскую область». В ходе семинара говорили не только о предстоящей страде, но и об успехах в животноводстве, перспективах развития села и агропромышленного комплекса. Отмена льготных кредитов, отсутствие федерального субсидирования, взаимодействия с контролирующими органами — вот проблемы, с которыми сегодня сталкиваются аграрии региона.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Нам надо людям дать понять, что власть не для того, чтобы контролировать и зажимать. Власть для того, чтобы помогать. Необходимо со всеми договориться, кого необходимо – выслушаем и найдем общий язык. Задача одна – нам нужен рост экономики. Сегодня сельское хозяйство – это флагман в Орловской области». Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Мы сегодня для собственных предприятий, которые у нас в области работают, стараемся всю прибыль оставлять именно на предприятии – для покупки новой техники, для строительства новых зерносушильных комбинатов и зернохранилищ». Подобные встречи до начала страды планируются провести в нескольких районах Орловщины. Этим летом сельхозпроизводителям региона предстоит убрать 885 тысяч гектаров различных культур



ТК «Принт-ТВ» (Ливны)





Вести-Орёл

12 июля 2017 года







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