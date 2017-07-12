Новости версия для печати Лучшие в эко-просвещении Информационно-коммуникативный центр Библиотечного комплекса ОГУ им. Тургенева стал дипломантом Всероссийского конкурса на лучшее эколого-просветительское мероприятие.



С 8 по 14 апреля в вузе был проведен экомарафон «Земля – наш общий дом». В нем приняли участие факультеты, кафедры и институты ОГУ. Инициатором и организатором мероприятия выступил центр Библиотечного комплекса университета.





Ольга Борисова

12 июля 2017 года







На главную страницу





