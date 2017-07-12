Новости версия для печати 95-летняя орловчанка перечислила незнакомцу 60 тысяч рублей Деньги нужны были якобы за освобождение внука от уголовной ответственности.



Только спустя некоторое время пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.



Стражи правопорядка в очередной раз напоминают: сотрудники органов внутренних дел не будут предлагать за вознаграждение освободить кого-либо от уголовной или административной ответственности. Это – мошенники. В подобных случаях следует сразу обращаться в полицию по круглосуточным телефонам дежурной части УМВД «02» (с мобильного «102»).





Ольга Борисова

12 июля 2017 года







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