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В Орле завершено следствие по уникальному уголовному делу о купле-продаже новорожденного ребенка

Материалы расследования направлены в суд.

Фигурантами дела стали две орловчанки, вступившие в соответствующий сговор. Одна из подозреваемых, будучи беременной, согласилась за вознаграждение передать новорожденного ребенка своей знакомой, которая не могла стать матерью по медицинским показаниям. Сумма сделки – 80 тысяч рублей. Для реализации замысла будущая роженица встала на медицинский учет, предъявив при этом паспорт своей знакомой. Ввиду портретного сходства женщин подвох не раскрыли ни в женской консультации, ни в родильном доме. Новорожденная девочка была зарегистрирована на «покупательницу», и фиктивная мать даже начала получать пособие на ребенка. Обман был раскрыт, когда тревогу подняли родственники настоящей матери, заподозрившие неладное.

В настоящий момент уголовное дело о купле-продаже ребенка передано в суд. Кроме того, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц учреждений здравоохранения.


Иван Суверин
12 июля 2017 года

 


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