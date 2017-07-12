В Орле мужчина прыгнул в реку с моста

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среда
12.07.2017
11:52:02
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В Орле мужчина прыгнул в реку с мостаМужчину вытащили из воды спасатели.
Как сообщает сайт Главного управления МЧС России по Орловской области, происшествие произошло 11 июля в 17:15.
При патрулировании реки Оки спасателями центральной спасательной станции в районе Красного моста из воды был спасён мужчина 1996 года рождения, который в одежде прыгнул в воду. Медицинская помощь ему не потребовалась. После мужчина был передан сотрудникам полиции.
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