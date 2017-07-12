Новости версия для печати В Орле мужчина прыгнул в реку с моста Мужчину вытащили из воды спасатели.



Как сообщает сайт Главного управления МЧС России по Орловской области, происшествие произошло 11 июля в 17:15.



При патрулировании реки Оки спасателями центральной спасательной станции в районе Красного моста из воды был спасён мужчина 1996 года рождения, который в одежде прыгнул в воду. Медицинская помощь ему не потребовалась. После мужчина был передан сотрудникам полиции.





Орловское Информбюро

12 июля 2017 года







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