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Смертность на дорогах Орловщины выросла почти на треть

С начала 2017 года в ДТП погибли полсотни человек. Эти цифры сегодня озвучил начальник областного управления ГИБДД Александр Коршунов на встрече с журналистами. Также он рассказал, что общее количество дорожных происшествий падает, но число нарушителей растёт.

Чуть меньше полутысячи ДТП произошло в этом году на дорогах Орловщины. Дорожные полицейские отметили, что сейчас наблюдается тенденция снижения ДТП. Снизилось и число пострадавших в них – 480 человек. Но практически на треть больше стало погибших.
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «Основной рост погибших нам принесли федеральные трассы Орёл-Тамбов, Орёл-Брянск. Сегодня очень загружены трассы связи с Крымом и южным направлением, но всё стабилизируется, дополнительно установили комплексы фотофиксации».
Пьяные водители в ДТП фигурировали в 35 случаях. 7 человек в этих происшествиях погибли, 54 пострадали. Показатели по сравнению с первым полугодием 2016 года – ниже, но в состоянии алкогольного опьянения меньше садиться за руль орловцы не стали. Зарегистрировано почти 1500 случаев. Две сотни раз из них водители садились за руль пьяными уже не в первый раз.
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «Люди по-прежнему продолжают пить, и мы вышли на показатели прошлого года по задержанным водителям».
Все дорожные полицейские за 6 месяцев привлекли к ответственности 225 тысяч нарушителей. Немалая часть приходится на водителей общественного транспорта. Из-за неисправных автобусов произошло 10 ДТП, в которых пострадали 15 человек. Из-за нарушений ПДД водителями автобусов 2 человека погибли и 64 ранены.
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «Большое количество резонансных происшествий по России с заказными перевозками, которые сегодня осуществляются. Стараемся максимально ужесточить требования к перевозкам организованных групп детей. Да, это вызывает определённые неудобства, и, может быть, определенные нарекания со стороны органов власти, но, тем не менее, детские жизни дороже, и мы вынуждены такие меры принимать».
С понедельника стартовала акция по контролю за пассажирскими перевозками, она будет длиться две недели. Помимо этого безопасности на дорогах сотрудники ГИБДД будут добиваться и такими акциями как «Нетрезвый водитель», «Внимание – пешеход» и «Запрещающий сигнал светофора». Все они пройдут в ближайшие дни.
 



Антон Киселёв
12 июля 2017 года

 


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