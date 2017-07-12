Новости версия для печати ЦИК готовится к выборам Подготовку к предстоящим выборам обсудили сегодня в Центральной избирательной комиссии России. Заседание прошло в режиме видеоконференции. Орловщина также приняла в нем участие.



Члены ЦИК поднимали наиболее проблемные вопросы, которые возникают при подготовке выборной компании. Кроме того, заверили списки кандидатов в депутаты Госдумы от различных партий в тех регионах, где будут проходить довыборы.





Татьяна Напольских

12 июля 2017 года







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