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26 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано в Орловской области за прошедшие сутки

Три человека получили телесные повреждения.

Как рассказала инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Орловской области, капитан полиции Татьяна Дубровская, 11 июля в 11:40 водитель, управляя автомобилем «Газ», следовал по ул.Комсомольской со стороны Карачевского шоссе и в районе дома № 189 по ул.Комсомольской произошло падение пассажира – женщины 1942 года рождения, которая находилась в салоне транспортного средства. В результате ДТП пассажир получила телесные повреждения, после осмотра и оказания ей медицинской помощи направлена на амбулаторное лечение.
 
11 июля в 18:10 подросток 2006 года рождения, управляя скутером, двигался по деревне Голянка Корсаковского района. Не справившись с рулевым управлением, он допустил падение со скутера. В результате ДТП подросток получил телесные повреждения.
 
12 июля в 03:05 водитель, управляя «Лада Гранта», следовал по ул.Московской со стороны ул.Орджоникидзе и в районе дома № 124 по ул.Московской произошел наезд на препятствие(световую опору). В результате ДТП пассажир «Лада-Гранта» – женщина 1998 года рождения, получила телесные повреждения. После осмотра и установления диагноза она была госпитализирована в отделение нейрохирургии БСМП им. Семашко.
 
За прошедшие сутки силами нарядов ДПС выявлено девять водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Один из нарушителей оформлен повторно, ему грозит уголовная ответственность.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
 



Максим Шилов
12 июля 2017 года

 


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