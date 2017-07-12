Новости версия для печати Кредиторская задолженность «Спецавтобазы» составила больше 90 млн. рублей Сегодня в финансово-хозяйственной деятельности «Спецавтобазы» пытался разобраться мэр Орла.



По итогам оперативного совещания на предприятие будет направлено контрольно-ревизионное управление администрации города для проверки суммы кредиторской задолженности и причин ее возникновения. По её результатам могут быть приняты кадровые решения – сообщается на сайте Горсовета.





Татьяна Напольских

12 июля 2017 года







На главную страницу





