На Орловщине запущен проект по стратегическому планированию, реализации программ развития региона и созданию благоприятного инвестиционного климата

|
|
На Орловщине запущен проект по стратегическому планированию, реализации программ развития региона и созданию благоприятного инвестиционного климатаПроектный офис создан правительством Орловской области совместно с крупнейшим госбанком страны. Сегодня состоялось первое совещание.
Соглашение о сотрудничестве было подписано в феврале этого года в рамках экономического форума в Сочи. Его главная цель - способствовать формированию и реализации стратегии социально-экономического развития Орловской области, улучшению инвестиционного климата, в том числе реализации общественно значимых проектов и инициатив на территории региона.
Александр Бударин, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Это новый подход, новые задачи, которые совместно с банком, я думаю, нам удастся решить. Мы рассчитываем на то, что совместная работа даст новый интересный продукт, который послужит отправной точкой для роста экономики и роста благосостояния людей непосредственно».
Основными задачами проекта являются разработка стратегических планов развития не только экономики в целом, но и отдельных отраслей экономики. Одна из ключевых задач - создание и реализация готовых инвестиционных проектов «под ключ», предоставление услуг по экспертному сопровождению проектов, проведение анализа проектно-сметной документации.
Ярослав Скирта, управляющий Орловским отделением ПАО «Сбербанк России»: «Необходимо определить первоочередные проекты, которые нужно развивать, те законы, которые надо будет принимать в Орловской области для защиты тех или иных областей развития региона. Нужно двигаться в практической плоскости. Мы двигались в диагностической плоскости, готовили производственную базу, те же материальные ресурсы – технику, помещение, делали диагностику того, чем будем заниматься, а сейчас уже можно заниматься практической работой».
В планы работы проектного офиса входит разработка новых финансовых продуктов в рамках поддержки компаний, готовых вкладывать средства в развитие экономики региона, а также формирование новых форм финансовой поддержки для развития социальных инициатив.
Сергей Филатов, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности: «Необходимо обменяться мнениями и определить те направления, те сектора, рабочие группы, которые будут работать по отраслям или иным госнаправлениям, потому что здесь необходимо межотраслевое взаимодействие, особенно в части инициативы граждан, общественной активности, студенческого направления, студенческой науки, коммерциализации и реализации этих проектов, и так далее».
Планируется, что проект будет реализован к декабрю 2020 года. Его внедрение позволит создать конкурентно способную концепцию развития региона, отраслей экономики, разработать новые эффективные механизмы стимулирования субъектов инвестиционной деятельности.