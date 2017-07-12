Новости версия для печати Сегодня Вадим Потомский провел личный прием граждан в Глазуновском районе Строительство ФАПа и новых дорог, школьные автобусы и решение «канализационного» вопроса. Жители Глазуновского района пришли на прием к главе региона, чтобы лично услышать ответы. Узнавать о проблемах села нужно из первых уст – уверен Вадим Потомский. Для этого в каждом районе были созданы приемные губернатора. Больше сотни просьб – только в одной Глазуновке.



Рабочий визит губернатора в Глазуновский район начался с возложения цветов. Памятник землякам – участникам локальных войн и военных конфликтов появился в райцентре год назад. И каждый день местные жители несут туда цветы. А Любовь Васильевна Шаракина тем временем спешит на прием к главе региона. В переулке Мелиораторов живут 1300 человек, рассказывает Любовь Шаракина. Одна беда – нет центральной канализации. Решить проблему поможет новый коллектор. Его цена больше 7 млн рублей. Любовь Шаракина, житель поселка Глазуновка: «Мы услышали ответ, что вопрос будет решен положительно. Тем более, что у нас документация готова, и поэтому мы надеемся». Надеются и жители села Тагино. За ответом к губернатору пришла директор местной школы. Но глава региона встретил ее вопросом о школьных учебниках. Татьяна Редькина, директор Тагинской средней общеобразовательной школы: «С учебниками все в порядке, вчера привезли, закупили последние учебники». Бесплатные учебники получают 90% общеобразовательных учреждений региона, отметил Вадим Потомский. Цель до 1 сентября – поднять планку до 100%. Чего не скажешь о другой «школьной» проблеме – автобусах. Только в Тагинскую школу ежедневно возят 45 детей. Андрей Усиков, и.о. заместителя председателя правительство Орловской области по социальной политике: «Заявка в этом году подана в Министерство образования по предоставлению десяти автобусов. Если будут автобусы выделены, в ближайшее время, то дадим в первую очередь». Откровенно и по делу о проблемах района разговор продолжился в зале Дома культуры. Депутаты сельсоветов, пенсионеры, представители малого бизнеса говорили не о личном. Озвучивали «головную боль» всех селян: дорога, проблемы ЖКХ, оборудование пешеходных переходов и другие.

В долгий ящик откладывать не придется. Многие просьбы удастся решить в этом году, резюмировал Вадим Потомский. Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Сегодня этот контакт с гражданами нам крайне необходим. Мы видим истинные вопросы, отвечаем на эти вопросы. Вопросов было более 70, но на районном уровне их решают». Сергей Шамрин, глава Глазуновского района: «Мы здесь на местах, нас они видят. А приехал губернатор, заместитель губернатора – это уже совсем другое, реакция другая. Нашей работе это очень помогает». Основная задача ближайших месяцев – сохранить и собрать урожай. При непростых погодных условиях план области – больше трех миллионов тонн. А разговоры с орловцами «о наболевшем» продолжатся. Встречи с губернатором пройдут во всех районах области.





Надежда Невматулина

12 июля 2017 года







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