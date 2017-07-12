Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
12.07.2017
19:24:05
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Сегодня Вадим Потомский провел личный прием граждан в Глазуновском районе

Строительство ФАПа и новых дорог, школьные автобусы и решение «канализационного» вопроса. Жители Глазуновского района пришли на прием к главе региона, чтобы лично услышать ответы. Узнавать о проблемах села нужно из первых уст – уверен Вадим Потомский. Для этого в каждом районе были созданы приемные губернатора. Больше сотни просьб – только в одной Глазуновке.

Рабочий визит губернатора в Глазуновский район начался с возложения цветов. Памятник землякам – участникам локальных войн и военных конфликтов появился в райцентре год назад. И каждый день местные жители несут туда цветы. 
 
А Любовь Васильевна Шаракина тем временем спешит на прием к главе региона. В переулке Мелиораторов живут 1300 человек, рассказывает Любовь Шаракина. Одна беда – нет центральной канализации. Решить проблему поможет новый коллектор. Его цена больше 7 млн рублей.
Любовь Шаракина, житель поселка Глазуновка: «Мы услышали ответ, что вопрос будет решен положительно. Тем более, что у нас документация готова, и поэтому мы надеемся».
Надеются и жители села Тагино. За ответом к губернатору пришла директор местной школы. Но глава региона встретил ее вопросом о школьных учебниках.
Татьяна Редькина, директор Тагинской средней общеобразовательной школы: «С учебниками все в порядке, вчера привезли, закупили последние учебники». 
Бесплатные учебники получают 90% общеобразовательных учреждений региона, отметил Вадим Потомский. Цель до 1 сентября – поднять планку до 100%. Чего не скажешь о другой «школьной» проблеме – автобусах. Только в Тагинскую школу ежедневно возят 45 детей. 
Андрей Усиков, и.о. заместителя председателя правительство Орловской области по социальной политике: «Заявка в этом году подана в Министерство образования по предоставлению десяти автобусов. Если будут автобусы выделены, в ближайшее время, то дадим в первую очередь».
Откровенно и по делу о проблемах района разговор продолжился в зале Дома культуры. Депутаты сельсоветов, пенсионеры, представители малого бизнеса говорили не о личном. Озвучивали «головную боль» всех селян: дорога, проблемы ЖКХ, оборудование пешеходных переходов и другие. 

В долгий ящик откладывать не придется. Многие просьбы удастся решить в этом году, резюмировал Вадим Потомский. 
Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Сегодня этот контакт с гражданами нам крайне необходим. Мы видим истинные вопросы, отвечаем на эти вопросы. Вопросов было более 70, но на районном уровне их решают».
Сергей Шамрин, глава Глазуновского района: «Мы здесь на местах, нас они видят. А приехал губернатор, заместитель губернатора – это уже совсем другое, реакция другая. Нашей работе это очень помогает».
Основная задача ближайших месяцев – сохранить и собрать урожай. При непростых погодных условиях план области – больше трех миллионов тонн. А разговоры с орловцами «о наболевшем» продолжатся. Встречи с губернатором пройдут во всех районах области.
 



Надежда Невматулина
12 июля 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта