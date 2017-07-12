Новости версия для печати Центральная Россия – во власти циклона Территория сразу нескольких областей, включая Орловскую, на карте Росгидрометеоцентра высвечена «желтым цветом». Это значит, что погода – потенциально опасна.



Синоптики прогнозируют дожди, грозы, порывы ветра до 20 метров в секунду. И, соответственно, возможные проблемы, которые влечет такая погода: поваленные деревья, обрыв линий электропередач. Региональный МЧС уже переведен в режим повышенной готовности. Александр Костин, зам. начальника по антикризисному управлению ГУ МЧС России по Орловской области: «Сформированы группы, аэромобильные группировки, которые будут оперативно выезжать на события, связанные с неблагоприятными погодными явлениями». МЧС обращается к жителям Орловской области: во избежание несчастных случаев, по возможности, не стоит выходить на улицу, в то время, когда будет проявляться комплекс неблагоприятных погодных явлений, не выезжать на автомобилях, не оставлять автомобили под деревьями и рядом с конструкциями повышенной парусности. В случае если вы попали в беду, или стали свидетелем чрезвычайной ситуации, или происшествия, необходимо позвонить по номеру 112 или 101.





Татьяна Напольских

12 июля 2017 года







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