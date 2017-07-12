Ребенок на продажу: орловские медики могут ответить за то, что не распознали мошенничество

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среда
12.07.2017
19:23:52
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Ребенок на продажу: орловские медики могут ответить за то, что не распознали мошенничествоДве орловчанки стали фигурантами уголовного дела. Одна из подозреваемых, будучи беременной, согласилась за вознаграждение передать новорожденного ребенка своей знакомой, которая не могла стать матерью по медицинским показаниям. Сумма сделки составила 80 тысяч рублей.
Следствие по уникальному уголовному делу о продаже новорожденного ребенка завершено. Материалы дела направлены в суд. Расследование шло около полугода, к статье 127 прим. 1 (купля-продажа человека) орловские правоохранители обращаются впервые.
Ввиду портретного сходства женщин подвох не раскрыли ни в женской консультации, где будущая роженица наблюдалась под чужим именем, ни в роддоме, где мать-самозванка успешно разрешилась от бремени.
В итоге, новорожденная девочка была зарегистрирована на «покупательницу», и фиктивная мать даже начала получать пособие на ребенка. Обман раскрылся, когда тревогу подняли родственники настоящей матери.
На молоке обжегшись, и на воду дуют. После инцидента с подменой роженицы медики стали бдительнее. Так, например, недавно они усомнились в документах одной из пациенток. Позже выяснилось, что фотография женщины была скорректирована при помощи компьютерной программы. Тем не менее, личность любительницы приукрашенных фото пришлось выяснять полицейским.
В настоящий момент уголовное дело о купле-продаже ребенка передано в Заводской районный суд. Кроме основного состава преступления фигуранткам вменяют в вину подделку документов и мошенничество с выплатами. Помимо этого, за свою оплошность могут ответить и медики.
Свой промах врачи объясняют просто: в их практике это первый такой прецедент.
О судьбе младенца, который побывал живым товаром, теперь позаботится государство. Как сообщили в органах следствия, ни одна из матерей для девочки, похоже, не была настоящей. Еще до рождения малышки подельницы составили своего рода контракт. Покупательница отказывалась платить, если у матери-продавца родится мальчик. С болезненным или хилым младенцем новая «мама» тоже иметь дело не собиралась.
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