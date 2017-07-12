Новости версия для печати Ребенок на продажу: орловские медики могут ответить за то, что не распознали мошенничество Две орловчанки стали фигурантами уголовного дела. Одна из подозреваемых, будучи беременной, согласилась за вознаграждение передать новорожденного ребенка своей знакомой, которая не могла стать матерью по медицинским показаниям. Сумма сделки составила 80 тысяч рублей.



Следствие по уникальному уголовному делу о продаже новорожденного ребенка завершено. Материалы дела направлены в суд. Расследование шло около полугода, к статье 127 прим. 1 (купля-продажа человека) орловские правоохранители обращаются впервые. Елена Семина, старший помощник прокурора области: «Для реализации задуманного беременная женщина стала на учет по документам своей знакомой. После поступления в родильный дом она, также введя в заблуждение медицинских работников, с целью последующего получения поддельного свидетельства о рождении ребенка, представила паспорт «заказчицы». После выписки из роддома она передала новорожденного ребенка и соответствующие документы, а ей, с вою очередь, были переданы денежные средства». Ввиду портретного сходства женщин подвох не раскрыли ни в женской консультации, где будущая роженица наблюдалась под чужим именем, ни в роддоме, где мать-самозванка успешно разрешилась от бремени. Тамара Самофалкина, заместитель главного врача городского родильного дома по медицинской работе: «Дежурная смена, которая принимала женщину, проверяла этот паспорт, и подозрений, что это не она, не возникло. Фотография нескольких лет давности, беременные женщины, как правило, меняются. Эта женщина наблюдалась в женской консультации Заводского района, паспорт она предъявляла при постановке на учет в регистратуре, а дальше она ходила уже со своей обменной картой». В итоге, новорожденная девочка была зарегистрирована на «покупательницу», и фиктивная мать даже начала получать пособие на ребенка. Обман раскрылся, когда тревогу подняли родственники настоящей матери. На молоке обжегшись, и на воду дуют. После инцидента с подменой роженицы медики стали бдительнее. Так, например, недавно они усомнились в документах одной из пациенток. Позже выяснилось, что фотография женщины была скорректирована при помощи компьютерной программы. Тем не менее, личность любительницы приукрашенных фото пришлось выяснять полицейским. Тамара Самофалкина, заместитель главного врача городского родильного дома по медицинской работе: «Они по роговице глаза определили, и сказали, что это она. А фотография – фотошоп. Ее красивой сделали». В настоящий момент уголовное дело о купле-продаже ребенка передано в Заводской районный суд. Кроме основного состава преступления фигуранткам вменяют в вину подделку документов и мошенничество с выплатами. Помимо этого, за свою оплошность могут ответить и медики. Елена Семина, старший помощник прокурора области: «По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц учреждений здравоохранения. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия». Свой промах врачи объясняют просто: в их практике это первый такой прецедент. Тамара Самофалкина, заместитель главного врача городского родильного дома по медицинской работе: «Если бы не было паспорта, то записали бы справку с ее слов – так, как она себя бы назвала. У нас бывает, что женщины рожают без документов, тогда мы выписываем справку о рождении ребенка со слов». О судьбе младенца, который побывал живым товаром, теперь позаботится государство. Как сообщили в органах следствия, ни одна из матерей для девочки, похоже, не была настоящей. Еще до рождения малышки подельницы составили своего рода контракт. Покупательница отказывалась платить, если у матери-продавца родится мальчик. С болезненным или хилым младенцем новая «мама» тоже иметь дело не собиралась.





Иван Суверин

12 июля 2017 года







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