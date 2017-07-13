Новости версия для печати Перемены в работе транспортной сети Орла вызывали жалобы горожан На одном из маршрутов сократилось число автобусов и людям стало сложно уехать.



Именно такая ситуация сложилась на маршруте №17 - «Госуниверситет-УНПК — магазин «Звездный». Орловцы вынуждены ждать транспорт не менее получаса, а в час пик и того дольше. В ходе проверки выяснилось, что вместо 10 запланированных, на линии работает всего 7 маршруток. Это связано с кадровыми проблемами, которые возникли у частного перевозчика, обслуживающего маршрут - автобусы есть, но нет водителей.



Однако уже сегодня по маршруту 17 курсирует 9 единиц транспорта. К 17 июля на линию должен выйти и 10-й автобус, что полностью обеспечит график движения.





Татьяна Тимохина

13 июля 2017 года







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