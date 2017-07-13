Новости версия для печати В этом году уборочная кампания на Орловщине начнется позже, чем обычно Дождливое лето внесло свои коррективы в работу орловских аграриев.



Предположительно, график работ сдвинется на 2-3 недели. Но если в июле потеплеет, то созревание зерновых ускорится, тогда придется убирать несколько культур одновременно. В хозяйствах области сегодня насчитывается 2210 комбайнов. В этом году Орловским аграриям только зерновых предстоит убрать более 885 тыс. га.





Мария Семак

13 июля 2017 года







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