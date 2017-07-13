В этом году уборочная кампания на Орловщине начнется позже, чем обычно

|
четверг
13.07.2017
11:39:55
|
|
В этом году уборочная кампания на Орловщине начнется позже, чем обычноДождливое лето внесло свои коррективы в работу орловских аграриев.
Предположительно, график работ сдвинется на 2-3 недели. Но если в июле потеплеет, то созревание зерновых ускорится, тогда придется убирать несколько культур одновременно. В хозяйствах области сегодня насчитывается 2210 комбайнов. В этом году Орловским аграриям только зерновых предстоит убрать более 885 тыс. га.
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта