Новости версия для печати Газопровод к котельной дома №8 на ул. Родзевича-Белевича запустят 14 июля Жители дома получат горячую воду.



Об этом заявили представители застройщика (ООО «Строймонтаж») и АО «Газпром — газораспределение Орел». Как сообщил представитель застройщика Владимир Красов, техническая часть завершена — газопровод проложен, установлены фитинги и краны. Осталось сделать две врезки. Проведена экспертиза, проект согласован, к четвергу будет готова исполнительная документация. Газопровод опрессуют, в таком состоянии объект будет находиться в течение суток. В пятницу на объект выйдет комиссия. При принятии акта готовности котельная будет запущена за несколько часов, сообщается на сайте городской администрации. Водопровод и газовая труба, ведущие к дому №8 по ул. Родзевича-Белевича, были повреждены в результате проседания дороги в районе строящегося дома №46 по ул. Бурова.





Орловское Информбюро

13 июля 2017 года







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