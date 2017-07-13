Газопровод к котельной дома №8 на ул. Родзевича-Белевича запустят 14 июля

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четверг
13.07.2017
11:39:57
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Газопровод к котельной дома №8 на ул. Родзевича-Белевича запустят 14 июляЖители дома получат горячую воду.
Об этом заявили представители застройщика (ООО «Строймонтаж») и АО «Газпром — газораспределение Орел».
Как сообщил представитель застройщика Владимир Красов, техническая часть завершена — газопровод проложен, установлены фитинги и краны. Осталось сделать две врезки. Проведена экспертиза, проект согласован, к четвергу будет готова исполнительная документация. Газопровод опрессуют, в таком состоянии объект будет находиться в течение суток. В пятницу на объект выйдет комиссия. При принятии акта готовности котельная будет запущена за несколько часов, сообщается на сайте городской администрации.
Водопровод и газовая труба, ведущие к дому №8 по ул. Родзевича-Белевича, были повреждены в результате проседания дороги в районе строящегося дома №46 по ул. Бурова.
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