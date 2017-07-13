Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Непогода нынче в моде. МЧС дает предупреждение. - Рожденный на продажу. Необычное уголовное дело передано в суд. - Вопрос президенту – ответ от губернатора. Глава региона провел внеочередной прием орловчан. - Цена дорожной беспечности. Число погибших в ДТП выросло на треть. - Откуда долг у «Спецавтобазы» в 90 млн.? Сегодня выяснял мэр Орла.

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Вести-Орёл

12 июля 2017 года







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