Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
13.07.2017
11:39:52
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году» достигнет 132 млн рублей

Вклад федерального бюджета составит 122,6 млн рублей, регионального - 7,8 млн рублей, муниципального - 1,3 млн рублей, сообщает информационный портал Орловской области.

Не менее 2/3 объема указанных средств будет направлено на благоустройство дворовых территорий. С учетом поступивших в администрацию города предложений граждан и организаций в программу включены 77 дворовых территорий и 3 муниципальные территории общего пользования: парк «Ботаника», бульвар Победы, Детский парк.

В настоящее время по итогам общественного обсуждения утверждены дизайн-проекты благоустройства данных объектов.

МКУ «УКХ г. Орла» изготовлена соответствующая проектно-сметная документация, уточнена окончательная стоимость работ, которые должны быть завершены до 31 декабря 2017 года.

Завершен конкурс для определения претендентов на осуществление благоустройства дворовых и общественных территорий. С подрядными организациями заключены контракты.

Подробная информация о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» размещается на официальном сайте администрации города Орла в разделе «Городская среда», в системе «ГИС ЖКХ».


Орловское Информбюро
13 июля 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта