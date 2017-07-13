Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- На каждый вопрос будет найден ответ. Губернатор проводит личный прием граждан ежедневно. - В списке почетных скоро появятся новые имена. В орловской комиссии по присвоению почетных званий обсудили кандидатуры. - «Лучшая муниципальная практика». Орловский и ливенский опыт представят на Всероссийский конкурс. - Секреты создания местных ковров. В орловском музее Изобразительных искусств готовят новую выставку.





Вести-Орёл

13 июля 2017 года







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