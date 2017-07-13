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Вадим Потомский ежедневно проводит личный прием граждан

Губернатор разбирает самые острые и наболевшие проблемы орловцев. Накануне вечером прошла подобная встреча. Её темами стали платные учебники и низкая зарплата почтальонов.

Первой в кабинет губернатора зашла жительница Орла Наталья Поповкина – мать двоих детей. Старший её ребёнок учится в недавно открывшейся 52-й школе в микрорайоне Ботаника. Проблема заключается в том, что школа в прошлом году осталась без учебников. Родителям пришлось покупать их самостоятельно. Семья Натальи Поповкиной потратила на это 6 тысяч рублей. В этом году на новые учебники им понадобилось бы уже 18 тысяч.
Наталья Поповкина, жительница г. Орла: «На общешкольном собрании директор нам высказала своё мнение, что учебников не будет опять. Здесь обращались в инстанции, писали письма, но - только обещания. Во время Прямой линии с президентом решили с родителями обратиться, обратились и вот на удивление нас услышали».
Вадим Потомский подчеркнул, что уже дал поручение обеспечить все школы Орловщины бесплатными учебниками. В 2017 году в региональной казне с учетом дополнительного финансирования на данные цели предусмотрено  58 млн рублей. До 1 сентября, пообещал Вадим Потомский, школы Орловской области будут обеспечены учебниками на все 100%. 
 
Решить наболевший вопрос – о заработной плате, губернатор обещал помочь и почтальону Светлане Шатохиной. Её вопрос также был озвучен на прямой линии с президентом. Сейчас оклад женщины составляет 8 тысяч рублей. Изменить ситуацию поможет новый проект «Почты России».
Илья Кравцов, директор УФПС Орловской области – филиал ФГУП «Почта России»: «В данном проекте предусматривается изменение окладов почтальонов в большую сторону. В натуральном выражении вопрос ещё согласовывается. Примерно порядка 12 тысяч почтальонам предполагается. Возможно больше».
Светлана Шатохина, почтальон: «Меня пригласили к губернатору, мы очень продуктивно поработали над этим вопросом. Сказали, что будут сдвиги, мне это пообещали. Мне и, соответственно, в моём лице всем другим почтальонам. И я надеюсь, что всё это сдвинется с мёртвой точки».
Принимать орловцев, чьи вопросы прозвучали на прямой линии с президентом, Вадим Потомский будет ежедневно. Последняя встреча запланирована на следующий понедельник.
 



Антон Киселёв
13 июля 2017 года

 


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