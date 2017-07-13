Новости версия для печати Ефим Вельковский выдвинут на звание Почетного гражданина Орла Ефим Вельковский известен как экс-мэр, бывший вице-губернатор по ЖКХ, почетный президент Федерации дзюдо и самбо.



Решение о присвоении Ефиму Николаевичу Вельковскому звания Почетного гражданина города Орла было принято на заседании комиссии по присвоению почетных званий. А в Книгу Почета решено внести имя директора Орловского Городского Центра культуры – Елены Майоровой. Эти кандидатуры будут вынесены на общее заседание Горсовета накануне празднования Дня города.





Татьяна Напольских

13 июля 2017 года







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