Ефим Вельковский выдвинут на звание Почетного гражданина Орла

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четверг
13.07.2017
15:37:58
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Ефим Вельковский выдвинут на звание Почетного гражданина ОрлаЕфим Вельковский известен как экс-мэр, бывший вице-губернатор по ЖКХ, почетный президент Федерации дзюдо и самбо.
Решение о присвоении Ефиму Николаевичу Вельковскому звания Почетного гражданина города Орла было принято на заседании комиссии по присвоению почетных званий.
А в Книгу Почета решено внести имя директора Орловского Городского Центра культуры – Елены Майоровой. Эти кандидатуры будут вынесены на общее заседание Горсовета накануне празднования Дня города.
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