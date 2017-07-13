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четверг
13.07.2017
15:38:00
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Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»Победители примут участия в федеральном этапе этого Всероссийского конкурса.
Основная цель конкурса − обобщить и распространить наиболее успешный опыт муниципального управления. Конкурс проводился с середины мая по 7 июля. В нем приняли участие города, поселки и сельские поселения Орловщины.
За улучшение качества воды в системе городского водоснабжения победителем стал город Орел.
Также областной центр одержал победу в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами».
За развитие малоэтажного жилищного строительства и обеспечение земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой было отмечено Беломестненское сельское поселение Ливенского района.
В номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований лучшими стали Ливны и Марьинское сельское поселение Корсаковского района.
Татьяна Напольских
13 июля 2017 года
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