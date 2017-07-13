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Четыре человека пострадали в автомобильных авариях в минувшие сутки

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 32 ДТП, среди которых три ДТП, в результате которых 4 человека получили телесные повреждения, погибших нет. Причиной одного из происшествий стали плохие погодные условия, установившиеся в нашем регионе.

Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды региональной ГИБДД Инна Можарова, одно из происшествий было зарегистрировано 12 июля в 10:05. 69-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2115», двигался по улице Старо-Московской и в  районе дома № 44 допустил наезд на пешехода – мужчину 1989 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу справа налево. В 0:30 пешеход обратился в орловскую областную клиническую больницу. После установления диагноза он был отпущен. Пострадавшему рекомендовано амбулаторное лечение. 
 
Еще одно происшествие произошло в то же время, в 10:05, но уже в Новосильском районе. Водитель автомобиля «ВАЗ-2199» не справилась с управлением из-за погодных условий и допустила выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновения с автомобилем «Джили». В результате данного происшествия женщина–пассажир, которая находилась на переднем сиденье в автомобиле «Джили» получила телесные повреждения и была доставлена в Новосильскую больницу для оказания медицинской помощи. Также получила телесные повреждения водитель автомобиля «ВАЗ-2199». Она также была доставлена в Новосильскую ЦРБ.
 
Еще в одной аварии в Северном районе Орла столкнулись «ВАЗ» и «Фольксваген». Пострадал пассажир отечественного автомобиля. Однако после оказания медицинской помощи он был отпущен домой.
 
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 32 ДТП, среди которых три ДТП, в результате которых 4 человека получили телесные повреждения, погибших нет.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области.



Юлия Сулим
13 июля 2017 года

 


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