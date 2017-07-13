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Александр Коршунов: «Выбирать автошколу и подходить к обучению вождению необходимо со всей ответственностью»

По словам главы орловской Госавтоинспекции, сегодня орловцы все чаще не могут сдать экзамены с первого раза, поскольку уровень подготовки водителей оставляет желать лучшего.

Александр Коршунов: «С первого раза теоретический экзамен у нас сегодня сдает 35%. Первый этап – вождение – 34%, и город, к сожалению, с первого раза сдает чуть более 18% от того количества, что к нам приходит. Еще раз хотелось бы обратиться к людям, которые решили все-таки получить водительское удостоверение и получить определенные навыки: посмотрите еще раз на рейтинг автошкол, на сайты автошкол, потому что там все написано. Каким образом осуществляется подготовка, какой процент сдачи у данной автошколы, на какой технике, какими информационными ресурсами эта школа обладает. И здесь экономить ни в коем случае нельзя, потому что это делается один раз в жизни и нужно к этому подойти нормально». 
Всего за полгода в регионе выдано почти 14 тысяч водительских удостоверений. При этом число аварий с участием молодых водителей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на треть. 
 



Юлия Сулим
13 июля 2017 года

 


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