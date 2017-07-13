Новости версия для печати

Миллионеров в Орле стало больше

По итогам прошлого года миллионеров стало больше, а вот миллиардеров, как и год назад, осталось двое. Двое получили и доход от пятисот миллионов до миллиарда - в шестнадцатом был один такой. А всего миллионеров и миллиардеров - более двух тысяч. Увеличилось и количество поданных деклараций - до тридцати пяти тысяч.

Говорили на заседании Общественного Совета и о новшестве - теперь граждане с помощью своего телефона смогут воспользоваться специальным мобильным приложением и проверить подлинность кассовых чеков и их легальность.

Сергей Маркевич, руководитель УФНС России по Орловской области: «Это один из шагов, направленных на то, чтобы вся продукция была под контролем. Мы не хотим лишний раз куда-то ходить и проверять, но если будут появляться факты по чекам, то мы соответственно будем там, безусловно, появляться».

Кстати, сегодня Общественный Совет УФНС носил и организационный статус. Председателем Совета вновь был избран Федор Авдеев - советник ректора орловского Госуниверситета, его заместителем стал Николай Куревин - директор ГТРК «Орел».