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Миллионеров в Орле стало больше

Сегодня на заседании Общественного Совета налоговой службы подвели итоги декларационной компании.

По итогам прошлого года миллионеров стало больше, а вот миллиардеров, как и год назад, осталось двое. Двое получили и доход от пятисот миллионов до миллиарда - в шестнадцатом был один такой. А всего миллионеров и миллиардеров - более двух тысяч. Увеличилось и количество поданных деклараций - до тридцати пяти тысяч. 
 
Говорили на заседании Общественного Совета и о новшестве - теперь граждане с помощью своего телефона смогут воспользоваться специальным мобильным приложением и проверить подлинность кассовых чеков и их легальность.
Сергей Маркевич, руководитель УФНС России по Орловской области: «Это один из шагов, направленных на то, чтобы вся продукция была под контролем. Мы не хотим лишний раз куда-то ходить и проверять, но если будут появляться факты по чекам, то мы соответственно будем там, безусловно, появляться».
Кстати, сегодня Общественный Совет УФНС  носил и организационный статус. Председателем Совета вновь был избран Федор Авдеев - советник ректора орловского Госуниверситета, его заместителем  стал Николай Куревин - директор ГТРК «Орел».



Татьяна Напольских
13 июля 2017 года

 


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