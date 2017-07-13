Новости версия для печати Вадим Потомский: «Протону» есть чем гордиться» Производство оптоэлектронной техники сегодня оценил губернатор области. Продукция группы компаний «Протон» известна не только в России, но и далеко за ее пределами. Предприятие закрытое, потому что работает по заказу Министерства обороны, но сегодня для журналистов сделали исключение.



От изготовления кристаллов до сборки законченных изделий. Полный цикл производства и современное оборудование – то, что сегодня отличает «Протон». 1700 человек, 7 конструкторских бюро. Работа кропотливая и ответственная. Предприятие на плаву уже 45 лет. Не только сохранило производство, но и может стать примером для других. Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Предприятие много что пережило. Даже прошло процедуру банкротства, и это один из немногих примеров в РФ, когда процедура банкротства стала оздоровлением производственных процессов. Предприятие не пропало». Светодиодные приборы, светофоры, электромагнитные замки – директор предприятия показал губернатору, как делается более сотни наименований продукции, востребованной на рынке. Собранные детали и микросхемы попадают на участок технологических измерений, где их проверяются на «профпригодность». Регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья – в очереди на орловские приборы. Вячеслав Меньшов, генеральный директор АО «Протон»: «Вложение только по «Протону» по этому году будет порядка 300 млн рублей. Деньги наши. Мы их заработали. Это, прежде всего, вложим в кристальное производство и очень много мы вкладываем в преобразовательную технику». 38 тысяч рублей – средняя зарплата на «Протоне», говорит директор группы компаний. Но вакантных мест здесь практически не бывает. «Своих» специалистов растят еще с производственной практики. Кредитов и долгов по зарплате тоже нет. А выручка предприятия больше 3 млрд рублей в год и заказы на 1,5 месяца вперед. Как жить за счет собственных средств? «Протону» есть чем поделиться и чем гордиться, отметил Вадим Потомский.









Надежда Невматулина

13 июля 2017 года







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