Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
13.07.2017
19:06:02
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Вадим Потомский: «Протону» есть чем гордиться»

Производство оптоэлектронной техники сегодня оценил губернатор области. Продукция группы компаний «Протон» известна не только в России, но и далеко за ее пределами. Предприятие закрытое, потому что работает по заказу Министерства обороны, но сегодня для журналистов сделали исключение.

От изготовления кристаллов до сборки законченных изделий. Полный цикл производства и современное оборудование – то, что сегодня отличает «Протон». 1700 человек, 7 конструкторских бюро. Работа кропотливая и ответственная. 
 
Предприятие на плаву уже 45 лет. Не только сохранило производство, но и может стать примером для других. 
Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Предприятие много что пережило. Даже прошло процедуру банкротства,  и это один из немногих примеров в РФ, когда процедура банкротства стала оздоровлением производственных процессов. Предприятие не пропало».
Светодиодные приборы, светофоры, электромагнитные замки – директор предприятия показал губернатору, как делается более сотни наименований продукции, востребованной на рынке. Собранные детали и микросхемы попадают  на участок технологических измерений, где их проверяются на «профпригодность». Регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья – в очереди на орловские приборы. 
Вячеслав Меньшов, генеральный директор АО «Протон»: «Вложение только по «Протону» по этому году будет порядка 300 млн рублей. Деньги наши. Мы их заработали. Это, прежде всего, вложим в кристальное производство и очень много мы вкладываем в преобразовательную технику». 
38 тысяч рублей – средняя зарплата на «Протоне», говорит директор группы компаний. Но вакантных мест здесь практически не бывает. «Своих» специалистов растят еще с производственной практики. Кредитов и долгов по зарплате тоже нет. А выручка предприятия больше 3 млрд рублей в год и заказы на 1,5 месяца вперед. Как жить за счет собственных средств? «Протону» есть чем поделиться и чем гордиться, отметил Вадим Потомский.
 





Надежда Невматулина
13 июля 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта